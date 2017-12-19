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Курс доллара слабо колеблется в ожидании новостей по налоговой реформе в США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Доллар демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к иене и евро во вторник утром в ожидании решения по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1795 доллара за евро против 1,1781 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до 112,62 иены за доллар со 112,54 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 93,65 пункта.

Республиканцы в конгрессе готовятся принять на этой неделе налоговую реформу, которая резко сократит налоговую нагрузку на бизнес и даст небольшое снижение налогов большинству категорий физических лиц сроком на десять лет.

В выходные сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.

В понедельник стало известно, что влиятельный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, страдающий от тяжелого заболевания, пропустит голосование в сенате по реформе. Таким образом, большинство республиканцев в 100-местном сенате сократится до минимума в 51 голос. По предварительным данным, все они готовы голосовать за законопроект, в то время как все демократы против.

Участники валютного рынка ставят под сомнение положительное влияние законопроекта на экономику, поскольку он, предположительно, увеличит дефицит бюджета, говорят аналитики банка Mizuho, чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

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