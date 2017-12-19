Биткоин остается на отметке $19 тыс, капитализация рынка криптовалют продолжает рост

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром стабилизировалась в цене и торгуется около отметки в 19 тысяч долларов, при этом другие популярные цифровые валюты, напротив, резко подорожали, и в итоге глобальная капитализация рынка криптовают продолжает рост, превысив уже 630 миллиардов долларов, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.23 мск биткоин дорожал всего на 0,2%, до 19,05 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 1%, до 18,72 тысячи долларов, на GDAX - на 0,5%, до 18,94 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,6%, до 18,85 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 631,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки примерно на 6,5%, с уровня около 590 миллиардов долларов днем ранее. При этом доля биткоина на данный момент примерно 50% всего рынка криптовалют, Ethereum - 13%, Bitcoin Cash - 6%.

Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дорожала на 16%, до 828,98 доллара, Bitcoin Cash - на 18,75%, до 2,19 тысячи долларов, Ripple - поднимался в цене на 17%, до 84,15 цента, согласным данным CoinMarketCap.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.