FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цена золота колеблется на ожиданиях принятия налоговой реформы в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Стоимость золота не демонстрирует единой динамики во вторник утром - трейдеры ожидают принятия решения по поводу налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1266,3 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,15%, до 16,18 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают, что позднее во вторник республиканцы в обеих палатах конгресса США проголосуют за согласованный ими проект налоговой реформы. Планируется, что реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца этого года.

Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21% и отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Кроме того, стандартный налоговый вычет для частных лиц практически удваивается.

Новости о налоговой реформе США влияют на динамику курса доллара, что, в свою очередь, воздействует на стоимость золота. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ