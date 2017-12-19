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Нефть продолжает дорожать из-за закрытия трубопровода Forties


Commodities / Рынки

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, поскольку инвесторы по-прежнему реагируют на приостановку работы трубопровода Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% - до 63,48 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21%, до 57,34 доллара за баррель.

Новости о закрытии североморского трубопровода Forties в Великобритании продолжают поддерживать мировые цены на нефть. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении приостановлена из-за ремонта и продолжается уже более недели - с прошлого понедельника.

"Закрытие трубопровода Forties будет по-прежнему поддерживать цену нефти марки Brent", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

Сдерживают рост нефтяных цен данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По прогнозу ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки - до 6,408 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки.

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