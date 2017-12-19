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Биржи АТР преимущественно растут вслед за динамикой индексов США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, следуя динамике бирж США, вызванной оптимизмом по налоговой реформе в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,53% - до 3285,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1899,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,83% - до 29291,07 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,29%, до 2475,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6079,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 22899,29 пункта.

Рост американских индексов поддерживает рынки АТР. По итогам торгов понедельника индексы США достигли рекордных уровней на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США.

Рынки акций начали неделю динамично, что связано с ожиданиями принятия законопроекта о налоговой реформе в США, приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.

Планируется, что реформа резко снизит налоговую нагрузку на бизнес и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.

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