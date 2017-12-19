Бизнес США в России - от надежд к разочарованиям и снова к надеждам

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Вероника Буклей. Американский бизнес встречал 2017 год с надеждой на улучшение отношений с Россией после прихода новой администрации в США, вторая половина года ознаменовалась для него разочарованиями, санкциями и ужесточением риторики. Тем не менее, сегодня компании пытаются сохранять оптимизм и продолжают работать в России, терпеливо ожидая "потепления", рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Алексис Родзянко.

Среди ключевых событий года собеседник агентства назвал смену администрации в США, а также обвинения России во влиянии на президентские выборы и расследование ФБР на тему якобы сговора команды Дональда Трампа с некими российскими игроками, это расследование вел глава ФБР Джеймс Коми.

"Весной Трамп попросил его уйти, что вызвало бурную реакцию со стороны законодательной власти, которая имеет свое мнение и полномочия. Она отреагировала тем, что провела закон о санкциях. Он был принят абсолютным большинством и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США. Трампу пришлось подписать закон, но сделал он это с нотой протеста. И это также стало ключевым событием в отношениях США и России в 2017 году", - считает глава AmCham.

"Вторая половина года в результате всех этих событий тоже была несколько сложнее, чем первая. Первая знаменовалась надеждами, а вторая - разочарованиями", - заявил Родзянко.

ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК

"Конечно, нам жаль, что события развивались подобным образом, мы бы хотели, чтобы отношения между США и Россией были лучше, и чтобы перспективы к снятию санкций были ближе, но мы находимся там, где находимся. Сам закон не только кодифицировал санкционные ограничения, что само по себе осложнило ситуацию, но и дополнительно "затянул гайки", - посетовал глава палаты.

Новые санкции, отмечает собеседник агентства, "вставили некий клин между Европой и США". "Закон предусматривает рекомендации Европе насчет энергетических проектов с Россией и грозит потенциально санкциями компании из любой страны, работающей с российскими компаниями по некоторым направлениям. Пока это не санкции, а угроза их применения, но угроза, которая была встречена в штыки Европой", - рассуждает он.

Закон, подписанный в начале августа Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

"Сейчас вся система слаженных отношений между Европой и США и согласованных санкций по отношению к России несколько "помята", она уже не та, что прежде. И полномочия по ведению дел с Россией в США не до конца понятны: какая-то часть остается у президента, какая-то - у законодательной власти, у которой, однако, нет иных инструментов для воплощения этих полномочий, кроме как через исполнительную власть. Соответственно, вести эти отношения будет сложнее", - уверен глава палаты.

Закон, подписанный в начале августа, ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также он кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

ГОСДОЛГ, ТРУБЫ И ПОЛИТИКА

Рассуждая о возможностях новых санкций, Родзянко отмечает, что у бизнеса нет однозначных ожиданий на этот счет. При этом он полагает, что санкции в будущем не затронут трубопроводные проекты и российский госдолг.

"Я думаю, что по "трубам" не будет санкций, потому что это в основном европейский проект. У Европы нет настроения углублять и расширять санкции. В закон, принятый в США, в ходе согласования была вставлена фраза о том, что при введении санкций нужно консультироваться с союзниками. Но значит ли это, что отсутствие аппетита к усилению санкций у Европы заблокирует желание сделать это со стороны некоторых политиков из США?" - рассуждает Родзянко.

"Второе – в Европе санкции привязаны к действиям на Донбассе и в Крыму. В принятом в США законе написано много о правах человека, вмешательстве во внутреннюю политику США, Украины, разоружении – приведено много разных причин, и они не привязаны к конкретным санкциям. Таким образом, появилась разница в режимах санкций между США и Европой", - продолжает он.

Родзянко не ожидает, что Европа будет смягчать санкции, но выражает "почти полную уверенность, что в отсутствие каких-то драматических событий не будет и их какого-либо усиления". "То есть, в Европе стабильная ситуация с санкциями, в то время как в США есть политическое давление увеличить санкции и есть желание со стороны президента их смягчить. И есть понимание, что нужно работать согласованно с союзниками, а как это все выйдет в результате – очень сложно предсказать", - отмечает он.

Он также выразил сомнение, что санкции распространят на госдолг России. Подписанный в августе закон о санкциях предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

"Я очень сомневаюсь, что санкции распространятся на госдолг, … России особенно не нужно заимствовать деньги, стране хватит своих ресурсов. … Но даже если это произойдет, я не думаю, что это будет иметь очень сильное влияние", - считает Родзянко.

ОЖИДАНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Говоря о влиянии санкций на работу американского бизнеса в России, Родзянко рассказал, что компании продолжают работать в стране и чувствуют себя лучше в плане результатов. "Но они напряжены тем, что потенциально будут санкции. Люди вкладывают, компании вкладывают новые ресурсы в развитие бизнеса, но, как и прежде, может быть, даже больше, чем прежде, они не афишируют свои инвестиции", - сказал он.

В России, отмечает он, есть экономический рост, упорядочивание деловых отношений, улучшилась и платежная дисциплина, у некоторых компаний выросли продажи, и многие себя реструктурировали, учитывая снижение спроса, что дало им возможность более уверенно себя чувствовать в новых экономических реалиях.

"Кроме того, в результате девальвации рубля появилась возможность экспортировать из России. Многие наши компании пользуются этой возможностью, экспортируют из России произведенную здесь продукцию", - отмечает Родзянко.

Что касается экономики, AmCham отмечает большую работу, которая делается по улучшению условий для ведения бизнеса в России, что позволило ей подняться до 35 места в рейтинге Doing Business 2018. "Мы ждем, что эта работа продолжится, и каждая из наших компаний – членов Американской торговой палаты в России сможет на практике оценить ее результаты – например, в том, что касается экспортно-импортных процедур или согласований строительства", - заключил он.