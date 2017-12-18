Ставка первого купона по облигациям Внешэкономбанка на 30 млрд руб составит 8,24%

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Ставка первого купона по облигациям Внешэкономбанка на 30 миллиардов рублей составит 8,24% годовых, сообщается в материалах госкорпорации.

"Определить ставку первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов по биржевым облигациям серии ПБО-001Р-11 в размере 8,24% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 41,09 рубля на одну облигацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что датой начала первого купонного периода станет 21 декабря 2017 года, а первый купонных доход будет выплачен не позднее 21 июня 2018 года в размере 1,233 миллиарда рублей.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 8,2-8,4% годовых (доходность 8,37-8,58% годовых), но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 8,2-8,3% годовых (доходность 8,37-8,47% годовых).