"Лаборатория Касперского" обжалует решение властей США о запрете ее программ

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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" обжалует решение министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security – DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти, говорится в сообщении компании.

В сентябре министерство внутренней безопасности предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

"Компания решила отстаивать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений (Administrative Procedure Act). Этот закон регламентирует порядок предложения и утверждения различных административных норм и стандартов со стороны федеральных ведомств США", - говорится в сообщении российской компании.

При этом "Лаборатория Касперского" заявляет, что приказ DHS основан на неподтвержденных и анонимных сообщениях в СМИ, слухах и ложных обвинениях в адрес компании. Он нанес значительный ущерб как репутации "Лаборатории Касперского", так и ее бизнесу на американском рынке. Компания рассчитывает через суд защитить свои права и возместить ущерб.

"Лаборатория Касперского" уверена, что министерство при принятии приказа не соблюдало предусмотренные законом процедуры. Ведомство не дало компании возможность выразить свою позицию. "…Министерство не представило никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении. При этом компания напоминает, что выражала готовность сотрудничать с DHS и направляла в министерство соответствующее письмо.

"Моей компании не предоставили честной и справедливой возможности опровергнуть обвинения. Также мы не увидели ни одного технического доказательства, которое оправдало бы действия DHS, поэтому в данном случае в интересах компании защитить себя и свою репутацию. Вне зависимости от принятого решения DHS мы продолжим делать то, что считаем самым важным: защищать мир от киберпреступности", – заявил гендиректор и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

Компания также напоминает, что в октябре объявила о запуске программы по информационной открытости – Global Transparency Initiative, в рамках которой предоставит исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам, привлечет сторонних экспертов для проверки целостности своих решений и процессов, откроет три центра прозрачности (Transparency Centers) в Азии, Европе и США и увеличит награду в программе bug bounty до 100 тысяч долларов за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей в своем ПО.