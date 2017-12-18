ФАС выбрала ВШЭ агентом по передаче селекционных технологий Bayer и Monsanto в России

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выбрала Высшую школу экономики (ВШЭ) в качестве агента по передаче технологий селекции от компаний Bayer и Monsanto при их сделке по слиянию в России, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Ранее Bayer сообщала, что ожидает закрытия сделки по покупке американской биотехнологической компании Monsanto в начале 2018 года, и для этого продолжает тесно сотрудничать с властями. Bayer собирается приобрести Monsanto за 66 миллиардов долларов.

При рассмотрении сделки в России, ФАС в начале ноября пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединённой компании на всех затрагиваемых рынках РФ и созданию высоких барьеров для входа других компаний. В связи с этим служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции.

"Мы должны думать, как мы поможем нашим селянам, крестьянам и вообще экономике. Мы говорим, что если вы получаете монополистический эффект, то обеспечьте, пожалуйста, передачу технологий. Мы не говорим что одну: эту и эту - все технологии. Все технологии, которые связаны сегодня со всхожестью семян, с кумулятивным эффектом, они должны передаваться через российского агента", - прокомментировал сделку Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы выбрали российскую Высшую школу экономики - специальный сельскохозяйственный институт, который находится в Высшей школе экономики. И этот институт должен выполнить роль трансфертного агента - то есть принять эти технологии и сделать их достоянием на рынке России", - отметил глава ФАС. При этом он рассказал, что ВШЭ приводила в пример Китай, который для своего развития использовала трансферт технологий. "Мы только лет пять назад начали об этом думать", - добавил он.

"Сейчас мы обсуждаем, надеюсь, они поймут, что по-другому дальше уже не будет. Требования о таких слияниях дальше будут всегда такими. Мы не позволим дискриминировать нашу страну относительно тех достижений прогресса, которые есть в мире", - подытожил Артемьев.