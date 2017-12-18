Глава ФАС пообещал, что после отмены роуминга цены на связь в РФ не вырастут

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев пообещал, что после отмены роуминга, которой добивается служба, цены на связь в России не возрастут.

В августе служба предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В начале декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы. В службе 15 декабря подтвердили получение информации от операторов, обещали завершить анализ полученных данных к 22 декабря.

Кроме того, в августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В четверг "Вымпелком" объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым.

"У нас нормальный диалог идет с ними (операторами связи по отмене роуминга - ред.). 90% вопросов по роумингу будет решено в этом году, я не сомневаюсь, но что-то, как мы и говорили, уйдет на первое полугодие (2018 года – ред.). Это будет, если говорить языком шахмат, эндшпиль, когда нужно доиграть уже просто технические вещи, сделать что-то специалистам операторов с этими сетями, реле, машинами-механизмами. Думаю, что роуминга не будет, я принципиально настроен", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

На вопрос, не увеличатся ли после этого цены, глава ФАС ответил: "Это было бы смешно: мы отменим роуминг, и тут же цены на связь увеличатся. Нет, мы не допустим этого. Я могу ответственно сказать, что цены не увеличатся, когда мы отменим роуминг".

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.