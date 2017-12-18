Доллар дешевеет к мировым валютам, инвесторы фиксируют прибыль

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером, инвесторы фиксируют прибыль после роста стоимости валюты в течение нескольких дней до этого, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1794 доллара за евро с 1,1749 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,47 иены за доллар со 112,6 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 93,64 пункта. Британский фунт также рос против доллара на 0,53%, до 1,3392 доллара с 1,3322 доллара на предыдущем закрытии.

Доллар снижался на торгах в понедельник, несмотря на рост фондовых рынков в США и в Европе. Позитивную динамику этих торгов поддерживают ожидания принятия налоговой реформы в США.

Несмотря на то что новости по налоговой реформе поддерживают мировые рынки акций, доллар дешевеет; по мнению аналитиков, валютные трейдеры приняли в большей степени выжидательную позицию в отношении законопроекта, пишет агентство Рейтер.

На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря. Планируется, что налоговая реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц.

"Дилеры фиксировали прибыль на долларе после роста его стоимости в последнее время. Доллар может снова начать пользоваться спросом в конце текущей недели", когда Конгресс будет голосовать по реформе, сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена (David Madden).