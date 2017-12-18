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Акции Ryanair в понедельник продолжили снижение, несмотря на отмену забастовки


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 18 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Акции европейской бюджетной авиакомпании Ryanair в понедельник продолжили движение вниз, несмотря на сообщение об отмене забастовки 20 декабря, свидетельствуют данные торгов Ирландской фондовой биржи.

На 17.51 (20.51 мск) акции авиакомпании теряли 2,11% к данным закрытия предыдущего торгового дня, опустившись до 14,61 евро за бумагу.

Заявление профсоюза IMPACT о том, что пилоты авиакомпании отменили забастовку, запланированную на 20 декабря, не помогло акциям компании, которые начали резкое падение в минувшую пятницу, когда они опустились на 8%.

Пилоты авиакомпании, базирующиеся в Дублине, на прошлой неделе сообщили, что из-за спора с работодателем по вопросу о профсоюзах намерены 20 декабря провести забастовку. Пилоты выступали против того, что руководство компании отказывалось вести прямые переговоры с европейской профсоюзной организацией EERC (European Employee Representative Council) и ирландским союзом пилотов IALPA, которые бы выступали в качестве независимого представителя пилотов, работающих в компании. В минувшую пятницу компания сообщила, что готова признать профсоюзы во избежание забастовки перед Рождеством.

Как сообщила IMPACT, встреча пилотов и руководства авиакомпании должна состояться во вторник на этой неделе. Между тем опасения инвесторов связаны с тем, что из-за новой инициативы авиакомпании ее расходы могут существенно увеличиться, что негативно отразится на перспективах развития компании.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.

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