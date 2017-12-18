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"Лаборатория Касперского" обжалует решение властей США о запрете ее программ


Рынки

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" обжалует решение министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security – DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти, говорится в сообщении компании.

В сентябре министерство внутренней безопасности предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

"Компания решила отстаивать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений (Administrative Procedure Act). Этот закон регламентирует порядок предложения и утверждения различных административных норм и стандартов со стороны федеральных ведомств США", - говорится в сообщении российской компании.

При этом "Лаборатория Касперского" заявляет, что приказ DHS основан на неподтвержденных и анонимных сообщениях в СМИ, слухах и ложных обвинениях в адрес компании. Он нанес значительный ущерб как репутации "Лаборатории Касперского", так и ее бизнесу на американском рынке.

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