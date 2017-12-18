Биткоин дешевеет после роста на новостях о запуске фьючерсов на криптовалюту на CME

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вечером в понедельник продолжает снижаться после достижения отметки в 20 тысяч долларов в воскресенье на новостях о начале торгов фьючерсами на индекс биткоина на Чикагской товарной бирже (CME Group), следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.44 мск биткоин дешевел на 3,17%, до 18,77 тысячи долларов. Общая капитализация биткоина составляла 314,23 миллиарда долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 2,08%, до 18,52 тысячи долларов, на GDAX - на 3,89%, до 18,62 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 2,69%, до 18,57 тысячи долларов.

В воскресенье крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) начал торговлю фьючерсами на биткоин. Стартовая цена фьючерсных контрактов на январь 2018 года составила 20,65 тысячи долларов. По состоянию на 08.55 мск стоимость контракта составляла 18,84 тысячи долларов. Неделей ранее были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE).

Аналитики отмечают, что объемы торгов фьючерсными контрактами на криптовалюту на CBOE и CME остаются низкими, так как первоначальная маржа, необходимая для допущения к торгам, настолько велика, что пока на торгах доминируют институциональные и очень состоятельные трейдеры. "Пока не станет легче торговать биткоином, или пока криптовалюта не столкнется с техническими проблемами или взломом, биткоин будет продолжать бить психологические отметки, такие как 20 тысяч долларов, с тревожной регулярностью", - приводит агентство MarketWatch слова Ли Уайлда (Lee Wild) из Interactive Investor.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент около 583 миллиардов долларов, при этом ранее в ходе торгов понедельника капитализация превысила отметку в 603 миллиарда долларов. При этом доля биткоина на данный момент составляет более 52% всего рынка криптовалют, Ethereum - 11%, Bitcoin Cash - 6,5%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.