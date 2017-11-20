Рынок акций РФ снижается во главе с АФК "Системой"

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снижается по основным индексам во главе с АФК "Системой" AFKS.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника снизился на 0,44% - до 2134,58 пункта, индекс РТС – на 0,03%, до 1147,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.38 мск снижался на 11 копеек – 58,69 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 69,26 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent снижался на 0,33% - до 63,02 доллара за баррель.

ОБНОВЛЕНИЕ МИНИМУМОВ

Акции АФК "Система" днем обновили минимум с декабря 2014 года, рухнув на 18% - до 8,45 рубля на подтверждении апелляционным судом в Челябинске взыскания с компании 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE.

К закрытию торгов акции АФК "Система" упали на 12,62% - до 9 рублей. Под давление также попали акции МТС MTSS(-1,13%) и "Детского мира" (-2,76%).

Акции "Роснефти" ROSN к закрытию торгов снизились на 1,05% вслед за нефтяными котировками, ушедшими в "красную зону". Привилегированные акции "Башнефти" снизились на 0,11%, обыкновенные акции выросли на 0,58%.

"На мой взгляд, пока тематика судов и исков не исчерпала себя, удержание "длинных" позиций по данным бумагам по-прежнему сопряжено с риском резких просадок. Я даже не исключаю повторения новых минимумов декабря 2014 года", - комментирует Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

Из-за арестованных судом активов холдинг ранее лишился почти всех денежных потоков в пользу соответствующего концерна, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер". Теперь ему в ближайшие кварталы будет очень сложно обслуживать свои долги и привлекать средства для выплат по иску, считает он.

"Представитель "Системы" заявил, что холдинг будет оспаривать решение апелляционного суда, но теоретически возможный "кассовый разрыв" может не дать осуществиться этим планам. Это и закладывают инвесторы в стоимость актива, распродавая соответствующие акции", - добавляет он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русгидро" снизились на 3,41% - до 79,66 копейки на фоне снижения ряда показателей по МСФО за 9 месяцев 2017 года.

Так, чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,804 миллиарда рублей. Выручка компании снизилась на 7,5% и составила 248,604 миллиарда рублей. EBITDA "Русгидро" за отчетный период выросла на 1,7% - до 71,605 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 5,5%, до 40,9 миллиарда рублей.

"При закреплении бумаг под уровнем 80 копеек, высока угроза развития нисходящей динамики с потенциалом снижения в район 67-68 копеек", считает Игнатенко из ГК TeleTrade.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Татнефти" TATN(3,17%), акции "Дикси" (2,19%), префы "Селигдара" SELG(1,12%), Polymetal (0,96%), "Мосэнерго" MSNG(0,85%).

Среди акций по снижению – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-4,64%), акции "Мостотреста" MSTT(-4,15%), ТМК (-3,54%), ММК (-3,47%), "МРСК Центра" MRKC(-2,61%), Московской биржи (-2,33%), "Энел Россия" (-2,23%) и акции "Магнита" MGNT(-1,93%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сами индексы Мосбиржи и РТС также показывают небольшое снижение, но оно пока не влияет на текущую расстановку сил, по мере приближения к концу года, торговая активность на рынках будет спадать, считает Игнатенко из ГК TeleTrade.

Индекс Мосбиржи вернулся к коррекции в области 2130-2160 пунктов, здесь важно пройти к поддержке на 2115 пунктов, тогда у "медведей" будет больше шансов на углубление продаж, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс РТС стабилизируется около отметки 1145 пунктов, добавляет она.