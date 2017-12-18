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Биржи Европы закрылись в плюсе


Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе на оптимизме инвесторов по налоговой реформе в США, а также в связи с уверенностью в создании парламентской коалиции в Германии, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62%, до 7537,01 пункта, французский CAC 40 - на 1,33%, до 5420,58 пункта, немецкий DAX - на 1,59%, до 13312,3 пункта.

При этом британский индекс вырос слабее своих европейских аналогов. Его рост сдерживал растущий фунт стерлингов.

Сильная национальная валюта обычно снижает доходы для компаний, ориентированных на экспорт своей продукции. Основными компонентами FTSE 100 как-раз являются такие компании. При этом индекс FTSE 250, куда входят менее крупные и ориентированные на внутренний рынок предприятия, вырос на 1,03%.

"У нас уже давно не было корпоративных новостей, которые можно было бы обсуждать, и самым сильным триггером роста является налоговая реформа в США", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика IG Криса Бушампа (Chris Beauchamp).

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