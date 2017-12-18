Рубль слегка рос к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая динамику форекс

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял против доллара и стабилизировался к евро в соответствии с динамикой курсов на форекс.

Начало налогового периода поддерживает спрос на рублевую ликвидность, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.06 мск снижался на 0,16 рубля - до 58,64 рубля, курс евро повышался на 0,04 рубля - до 69,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль вечером умеренно повышался против доллара и стабилизировался к евро. Курсы отыгрывают укрепление европейской валюты на форекс выше уровня 1,18 доллара.

При этом рынок нефти, стремящийся зацепиться за уровень 63 доллара за баррель, помогает курсу рубля. Трейдеры продолжают отыгрывать новости о закрытии североморского трубопровода Forties в Великобритании, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении Forties приостановлена с прошлого понедельника из-за ремонта и может продлится еще несколько дней.

Новости из Нигерии также поддерживают мировые нефтяные цены. Нигерийский профсоюз работников нефтяной промышленности начал забастовку после провала переговоров с государственными органами, что потенциально может привести к спаду добычи в стране, а также сокращению объема экспорта.

Приближение пика налогового периода декабря в РФ (на этой и следующей неделе) также поддерживает курс рубля.

В итоге, доллар снижался вечером на 0,4% против рубля, евро стабилизировался. Рублевая цена черного золота осталась ниже уровня 3,7 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На этой неделе российская валюта продолжит получать поддержку от продажи компаниями экспортной выручки и комфортных цен на нефть, считает генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Однако укреплению рубля будут противостоять факторы погашения внешнего долга и частичное закрытие длинных позиций по рисковым активам инвесторами в преддверии нескольких новогодних праздничных дней. Краткосрочный диапазон по паре доллар США/российский рубль до конца недели – 59,5-60", - оценил он.

Американская валюта продолжает удерживать позиции в широком коридоре между уровнями 57,5 и 59 рублей, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Последняя попытка пробоя верхней границы диапазона вновь оказалась неудачной и можно ожидать, что "медведи" (по доллару), на фоне поддержки рубля со стороны налогового периода, могут попытаться увести доллар в район поддержки на уровне 57,5 рубля", - добавил он.