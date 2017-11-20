Рынок акций РФ вырастет по индексам, рубль ослабеет к доллару и евро на неделе

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе роста рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю вырастут на 0,2% и на 0,4%. Цена на нефть марки Brent останется около 62,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару – около 1,175. Рубль относительно доллара и евро снизится на 0,3 рубля каждый, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основные события, которые ожидали инвесторы в перспективе окончания года, уже произошли, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Главные Центробанки мира не преподнесли сюрпризов, сохранив предсказуемость и последовательность действий. Фактически, драйверов до конца года не так много – налоговая реформа в США и переговоры по Brexit. Несмотря на довольно спокойную обстановку, не исключено, что инвесторы могут фиксировать прибыль, поскольку текущий год для фондовых рынков США и ЕС был успешным", - комментирует он.

Активность торгов на мировых рынках будет постепенно снижаться – с 25 декабря западные страны уйдут на рождественские каникулы, обращает внимание Роман Ткачук из "Альпари". В центре внимания будет согласование налоговой реформы Дональда Трампа между Сенатом и Палатой Представителей, напоминает он.

Техническая картина по нефти демонстрирует некоторое улучшение, что позволит котировкам некоторое время двигаться в боковом тренде, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Комментарии ОПЕК и МЭА по ситуации на рынке являются скорее нейтральными, благоприятный фон для энергоносителей создает и холодная зима в Европе", - комментирует он.

"На наш взгляд, буровая активность в США продолжит расти, тем самым усилив опасения дальнейшего переизбытка предложения сланцевой нефти в штатах. В свою очередь, увеличение количества буровых и объемов производства нефти окажет давление на стоимость барреля марки Brent, который может опуститься до 62 долларов", - говорит Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи устремится к максимуму с ноября, считает Георгий Ващенко ИК "Фридом Финанс".

Анастасия Соснова из банка "Российский капитал", не исключает на российском фондовом рынке возможность традиционного предновогоднего ралли, в свете чего индексы Мосбиржи и РТС могут подняться выше 2150 пунктов и 1150 пунктов, соответственно.

Российские акции пытаются выйти к новым годовым максимумам, однако движение вверх дается с существенным трудом, указывает Вайсберг из ИК "Регион". "Локомотив рынка – Сбербанк SBER– презентовал новую дивидендную политику, однако это событие уже было учтено в котировках. "Лукойл" LKOH уже находится у годовых максимумов. Единственная "тяжелая" бумага, которая может продолжить рост – "Газпром" GAZP, поддержкой для которого являются холодная зима в Европе и растущие вслед за нефтью контрактные цены", - комментирует он.

"До нового года осталось всего лишь две рабочие недели. Торги постепенно переходят в традиционный "праздничный" режим, когда волатильность на рынках начинает снижаться, обороты падают. В такой ситуации наиболее логичный прогноз – боковая динамика ключевых финансовых индикаторов. Российский индекс Мосбиржи, вероятно, останется в пределах коридора 1195-2090 пунктов", - считает Василий Карпунин из "БКС Экспресс".

Основные финансовые показатели на текущей неделе с высокой вероятностью останутся в боковике по аналогии с предыдущими 1-2 неделями, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал".

А Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA на российском рынке акций ожидает падения индекса Мосбиржи вслед за ценами на нефть и акциями сырьевых компаний.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Решение Центробанка России ускорить снижение ключевой ставки умеренно-негативно для рубля, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

Стоит ожидать умеренного укрепления американского доллара, как к евро, так и к рублю, оценивает Василий Карпунин из компании "БКС Экспресс".

Пара USD/RUB при помощи ежедневных покупок валюты Минфином может плавно расти на тонком малообъёмном рынке, добавил он.

Уменьшение ставки ЦБ снижает и интерес к рублевым инструментам, а рост ставки ФРС усиливает аппетит к долларам, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Закупки валюты активизируют корпорации, Минфин, а также население и импортеры, добавил он.

Впрочем, спрос на российскую валюту будет поддержан приближением налогового периода, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Реестры акционеров на получение дивидендов закроют "Татнефть" TATN и "Лукойл", напоминает Ващенко ИК "Фридом Финанс". "Префы "Татнефти" в этом году показывают наивысшую доходность среди бумаг нефтегазового сектора", - добавляет он.

В России лучше рынка могут торговаться акции этого финансового сектора, также указывает аналитик. Кроме того, в рост могут пойти бумаги энергокомпаний, поводом являются ожидания относительно повышения тарифов на будущий год, считает эксперт.

Аутсайдерами, на взгляд Ващенко, будут акции компаний потребительского сектора.

Учитывая высокую стоимость "нефти в рублях", представители нефтегазового сектора могут демонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе, полагает Карпунин из "БКС Экспресс". Рынок явно недооценивает позитивный эффект четвертого квартала 2017 года, отчетность большинства компаний может быть выше консенсус-прогнозов и ожиданий, считает он. В этом плане выделяются "Лукойл", "Газпром нефть", "Новатэк" NVTK и префы "Башнефти" BANE, - добавляет он.

Решение Центробанка России ускорить снижение ключевой ставки умеренно-негативно для рубля и одновременно это позитив для российского фондового рынка, отмечает Ткачук из "Альпари". Учитывая вероятное снижение ставок по депозитам в банках, повышенным спросом могут пользоваться бумаги с высокой дивидендной доходностью ("Газпрома", "Северстали" CHMF, НЛМК, ММК, "Алросы"" ALRS и т.д.), полагает он.

"Из российских акций выделим акции "Аэрофлота" AFLT– они были перепроданы на фоне слабой отчетности за третий квартал. Но компания продолжает активный рост, имеет возможность увеличить тарифы, выплачивает высокие дивиденды – такие истории интересны инвесторам", - говорит аналитик.

Савенкова из ИК "Велес Капитал" считает, что лидерские позиции имеют шанс сохранить бумаги МТС MTSS и "Аэрофлота", которые по технической картине еще не исчерпали потенциал роста. При этом она полагает, что имеют шанс продолжить падение бумаги "Татнефти". "Покупка акций ММК от уровня открытия в понедельник в расчете на быстрое закрытие дивидендного гэпа, т.к. технически эта акция находится как минимум в боковом тренде с тенденцией выхода в растущий, а значит – быстрое закрытие гэпа имеет достаточно высокую вероятность", - добавляет она.