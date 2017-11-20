Рынок акций РФ снижается во главе с АФК "Система"

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам во главе с АФК "Система" AFKS.

Индекс Мосбиржи к 16.21 мск понедельника снижался на 0,49% - до 2133,52 пункта, индекс РТС – на 0,2%, до 1145,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек – 58,66 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 69,18 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent рос на 0,55% - до 63,58 доллара за баррель.

"Утро на российском рынке началось позитивно, но затем настроение резко ухудшилось… После появления новости (о подтверждении апелляционным судом в Челябинске взыскания с АФК 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE– ред.) индексы ушли в минус, так как корпоративные конфликты подобного рода явно не добавляют привлекательности российским активам", - замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции АФК "Система" обновили минимум с декабря 2014 года, рухнув на 18% на подтверждении апелляционным судом в Челябинске взыскания с компании 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Под давление также попали акции МТС MTSS и "Детского мира".

К текущему моменту акции АФК "Система" снижались на 12,52% - до 9,01 рубля (уже падали на 18% - до 8,45 рубля, минимума с декабря 2014 года). Акции МТС снижаются на 2,65%, "Детского мира" – на 2,98%.

Акции "Роснефти" ROSN во второй половине дня перешли к снижению на фоне замедления роста цен на нефть и теряют 0,27% (ранее росли примерно на 0,5%). Привилегированные акции "Башнефти" снижаются на 0,59%, обыкновенные акции - на 0,09%.

"Давление на бумаги МТС оказывается в связи с делом против "Системы", так как может потребоваться продажа контрольного пакета на невыгодных условиях для покрытия требований по иску", - комментирует Кочетков из "Открытие Брокер".

"АФК "Система" является контролирующим акционером компаний МТС и "Детский Мир". В результате сложившейся ситуации ее доли в указанных предприятиях могут быть реализованы с большим дисконтом к рыночной стоимости", - также указывает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Татнефти" TATN(2,69%), акции "Дикси" (2,26%), ЛСР (1,25%), НЛМК (0,93%) и акции ТГК-1 (0,91%).

Среди лидеров по снижению – акции "Мостотреста" MSTT(-4,4%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-4,36%), акции ММК (-3,55%), "МРСК Центра" MRKC(-2,74%),"Акрона" AKRN(-2,6%), Московской биржи (-2,39%), "М.Видео" (-2,11%) и акции НМТП (-1,94%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Негативный момент заключается в том, что индексу Мосбиржи так и не удалось преодолеть важный и сильный уровень сопротивления на отметке 2160 пунктов, поэтому вероятность снижения пока выше, считает Василий Олейник из "Финама".

"Новогоднего ралли в этом году точно ждать не стоит", - добавляет он.

Если цены на нефть во второй половине сессии перейдут на отрицательную территорию, падение на фондовом рынке может ускориться, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".