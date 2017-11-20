Рубль умеренно растет к доллару на попытках нефти удержаться около $63,5

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Рубль днем слегка повышался к доллару и стабилизировался к евро на попытках нефти добраться до уровня 63,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят дилеры.

Заявления главы Минфина Антона Силуанова добавляют оптимизма рублевым "быкам", отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.26 мск снижался на 0,18 рубля - до 58,63 рубля, курс евро - на 0,06 рубля - до 69,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля против доллара в понедельник днем слегка повышался и стабилизировался к евро на фоне попыток рынка нефти вернуться к уровню 63,5 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок нефти отыгрывает снижение числа действующих буровых установок в США за неделю и новости об остановке в работе трубопровода Forties в Северном море.

По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 15 декабря рабочей недели число буровых в стране снизилось на одну штуку.

Трубопровод Forties в Великобритании обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. С прошлого понедельника его работа приостановлена из-за ремонта.

Кроме того, поддержка рублю приходит от словесных интервенций. Минфин РФ не намерен корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям из-за угрозы ужесточения санкций США и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года, заявил глава министерства Антон Силуанов. Таким образом, ограниченное предложение государственных ценных бумаг поможет сохранить спрос на них и поддержит курс рубля, говорят эксперты.

В итоге доллар днем в понедельник снижался к рублю на 0,3%, евро стабилизировался на фоне его укрепления на форексе в район 1,18 доллара. Рублевая цена "черного золота" колеблется немного ниже уровня 3,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль торгуется с повышением, но учитывая неуверенность нефти, вряд ли сможет существенно развить бычий импульс даже с учетом слабости доллара, оценивает Андрей Диргин из компании "Альфа-Форекс".

"Пара USD/RUB нащупала поддержку в районе 58,5 и при сохранении текущей расстановки сил до конца дня этот уровень, скорее всего, устоит", - добавил он.

Пара USD/RUB в ближайшее время удержится возле уровня 58,7-58,8, оценивает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".