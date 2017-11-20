Акции АФК рухнули на 18% после подтверждения взыскания с компании 136 млрд руб

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Акции компании АФК "Система" рухнули на Московской бирже на 18% - до минимума с декабря 2014 года - после подтверждения Арбитражным судом взыскания с компании 136 млрд рублей в пользу "Башнефти", свидетельствуют данные торгов.

К 14.35 мск акции АФК "Система" снижались на 13,68% - до 8,89 рубля (уже падали на 18% - до 8,45 рубля, минимума с декабря 2014 года). Акции МТС снижаются на 2,44%, "Детского мира" – на 3,03%, следует из данных Московской биржи.

Акции нефтяной компании "Роснефть" ROSN перешли к снижению на фоне замедления роста цен на нефть и теряют 0,55% (ранее росли примерно на 0,5%). Привилегированные акции компании "Башнефть - также снижаются на 0,15%, обыкновенные акции - на 0,18%.

Апелляционный суд города Челябинска утвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Об этом сообщается из зала суда.

"В понедельник восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) подтвердил взыскание. Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", - заявил представитель корпорации Сергей Копытов в суде.