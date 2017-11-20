Акции АФК упали почти на 7% на подтверждении апелляцией взыскания 136 млрд руб

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS ускорили снижение и упали почти на 7% на подтверждении Апелляционным судом в Челябинске взыскания с компании 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE, при этом акции "Роснефти" ROSN слегка ускорили рост и прибавляют порядка 0,5%.

К 13.45 мск акции АФК "Система" снижались на 5,15% - до 9,77 рубля (уже падали на 6,8% - до 9,6 рубля), акции "Роснефти" поднимались на 0,47% (сразу после сообщения акции росли на 0,22%), обыкновенные акции "Башнефти" растут на 0,04%.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник подтвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и потребовавшие полного удовлетворения своих требований истцы. После рассмотрения апелляцией решение суда первой инстанции вступило в законную силу.