В ING допустили рост биткоина выше $1 млн

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Консультационное подразделение голландского банка ING Research не исключает, что стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в долгосрочной перспективе может даже превысить 1 миллион долларов, но скорее всего цена биткоина в конечном итоге обнулится из-за падения интереса к нему, говорится в исследовании компании.

Стоимость биткоина под влиянием ажиотажа в последние недели бьет рекорд за рекордом, и в воскресенье установила очередной, превысив 20 тысяч долларов за единицу. Таким образом, только за минувший месяц цена биткоина выросла более чем в 2,5 раза.

"Если пользователи в массовом порядке потеряют интерес к нему, тогда стоимость биткоина может обнулиться. С другой стороны, в маловероятном сценарии, мировые платежи могут проходить в биткоине, и тогда его стоимость может возрасти до более чем 1 миллиона долларов", - говорится в докладе.

Эксперты ING Research отмечают, что биткоин подвержен массе рисков. Среди них - сложность в регулировании криптовалюты центробанками и правительствами, отсутствие каких-либо гарантий для инвесторов, высокие комиссионные сборы за транзакцию (в среднем 8 долларов в ноябре), высокая волатильность, большие энергозатраты, требующиеся для майнинга, сложности с внедрением инноваций в сеть блокчейн биткоина.

При этом, следует из анализа ING Research, ценность биткоина может поддерживаться и увеличиваться исключительно предположением о высоком спросе на него. "Единственным оставшимся обоснованием для инвестирования в биткоин является предположение, что трейдеры готовы будут покупать его по более высоким ценам в будущем", - говорится в исследовании.

"В долгосрочной перспективе биткоин не сможет сохранять интерес к себе со стороны большой аудитории и, скорее всего, станет нишевым продуктом для отдельной группы энтузиастов. То, что они считают ключевыми выгодами, может на самом деле быть препятствием. Более того, сегодняшняя ценность биткоина основана на шатких фактах, учитывая, что он имеет открытый исходный код и поэтому может быть легко разветвлен ??и скопирован", - также говорится в докладе.