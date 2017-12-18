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События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 декабря


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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний350 млрд йен360 млрд йен (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём экспорта (г/г) (ноябрь)14%16,2% (факт)
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса (ноябрь)285 млрд йен 113 млрд йен (факт)
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)0,90%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)0,10%0,10%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)1,50%1,50%
14:00 GBPВеликобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)173
16:30 CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (октябрь)16,81 млрд канад. долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:30 RUBАФК Система - рассмотрение апелляций АФК Система и Роснефти
 RUBРусГидро - финансовая отчетность по МСФО за 9м2017
 RUBРоснефть - СД (стратегия компании "Роснефть-2022")
 RUBМ.Видео - ВОСА (реестр закрыт 27.10.2017, первыборы СД, новая редакция устава)
 RUBУралкалий - ВОСА (реестр закрыт 23.11.2017, в форме заочного голосования, делистинг акций с Московский биржи, увеличение УК) цена выкупа у несогласных: 135,95 руб (ао)
 RUBАкрон - закрытие реестра для ВОСА (12.01.2018, в форме заочного голосования, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, объявление див-дов)155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
 RUBАК АЛРОСА - закрытие реестра для ВОСА (11.01.2018, в форме заочного голосования, устав в новой редакции, положение об общем собрании)
 RUBЮнипро - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 07.12.2017)0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 20160,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017
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