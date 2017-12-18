События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 декабря

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|350 млрд йен
|360 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём экспорта (г/г) (ноябрь)
|14%
|16,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|285 млрд йен
|113 млрд йен (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,90%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,10%
|0,10%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1,50%
|1,50%
|14:00
|GBP
|Великобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|17
|3
|16:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (октябрь)
|16,81 млрд канад. долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:30
|RUB
|АФК Система - рассмотрение апелляций АФК Система и Роснефти
|RUB
|РусГидро - финансовая отчетность по МСФО за 9м2017
|RUB
|Роснефть - СД (стратегия компании "Роснефть-2022")
|RUB
|М.Видео - ВОСА (реестр закрыт 27.10.2017, первыборы СД, новая редакция устава)
|RUB
|Уралкалий - ВОСА (реестр закрыт 23.11.2017, в форме заочного голосования, делистинг акций с Московский биржи, увеличение УК)
|цена выкупа у несогласных: 135,95 руб (ао)
|RUB
|Акрон - закрытие реестра для ВОСА (12.01.2018, в форме заочного голосования, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, объявление див-дов)
|155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
|RUB
|АК АЛРОСА - закрытие реестра для ВОСА (11.01.2018, в форме заочного голосования, устав в новой редакции, положение об общем собрании)
|RUB
|Юнипро - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 07.12.2017)
|0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 2016
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017