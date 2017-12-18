События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 декабря

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

9:30 RUB АФК Система - рассмотрение апелляций АФК Система и Роснефти

RUB РусГидро - финансовая отчетность по МСФО за 9м2017

RUB Роснефть - СД (стратегия компании "Роснефть-2022")

RUB М.Видео - ВОСА (реестр закрыт 27.10.2017, первыборы СД, новая редакция устава)

RUB Уралкалий - ВОСА (реестр закрыт 23.11.2017, в форме заочного голосования, делистинг акций с Московский биржи, увеличение УК) цена выкупа у несогласных: 135,95 руб (ао)

RUB Акрон - закрытие реестра для ВОСА (12.01.2018, в форме заочного голосования, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, объявление див-дов) 155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017

RUB АК АЛРОСА - закрытие реестра для ВОСА (11.01.2018, в форме заочного голосования, устав в новой редакции, положение об общем собрании)