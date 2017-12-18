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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на ожиданиях по налоговой реформы в США


Рынки / Валюта

 

 

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Доллар дешевеет в понедельник утром к евро и дорожает к иене, трейдеры ожидают принятия налоговой реформы в США уже на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1761 доллара за евро с 1,1749 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,66 иены за доллар со 112,6 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 93,89 пункта.

Основное внимание участников рынка сосредоточено на ожиданиях принятия законопроекта по налоговой реформе в США позднее на этой неделе. Республиканцы в конгрессе намерены уже во вторник принять реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.

В последние дни республиканцы консолидировали поддержку законопроекта в своих фракциях в обеих палатах конгресса. На данный момент в верхней палате из 100 сенаторов 52 республиканца, и, по предварительным данным, все они готовы голосовать за законопроект, в то время как все демократы против. Однако трейдеры опасаются, что большинство республиканцев на данном голосовании может сократиться на одного человека, если на заседание не сможет прибыть сенатор Джон Маккейн, проходящий лечение рака мозга.

 

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