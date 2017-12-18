FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стоимость золота колеблется следом за курсом доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота торгуется без единой динамики в понедельник утром, на торги оказывает влияние разнонаправленная динамика доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1 доллар, или на 0,08%, до 1258,5 доллара за тройскую унцию, при этом ранее показатель, напротив, снижался. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,2%, до 16,095 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 93,89 пункта, при этом ранее в ходе торгов индекс рос.

Меняющаяся динамика курса доллара влияет на цену металла. При этом на стоимость американской валюты оказывают новости из США. Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. В свою очередь, укрепление американской валюты сказывается на стоимости золота отрицательно.

"Думаю, что новости о налоговой реформе - последние с "медвежьим" настроением, и для золота это сказывается отрицательно, поэтому мы ожидаем, что золото будет под некоторым давлением", - цитирует агентство Рейтер мнение фондового менеджера крупнейшего в Китае биржевого инвестиционного золотого фонда HuaAn Gold Ричарда Сю (Richard Xu).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ