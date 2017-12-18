Нефть слабо дорожает на снижении числа буровых в США и остановке Forties

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо растут, инвесторы реагируют на снижение числа буровых установок в США за неделю, а также продолжают отыгрывать новости об остановке в работе трубопровода Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.51 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 63,38 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,16%, до 57,42 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 15 декабря рабочей недели число буровых в стране снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 930 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 293 штуки, или на 45,9%. Число нефтяных буровых установок снизилось на четыре штуки, или на 0,5%, до 747 единиц. Количество газодобывающих установок выросло на три - до 183 единиц.

Рынок по-прежнему следит за ситуацией с ремонтом части трубопровода Forties в Великобритании, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

С понедельника добыча на месторождении Forties приостановлена из-за ремонта. В пятницу источники агентства Рейтер сообщили, что поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели.

При этом трейдеры указывают на отсутствие значимых факторов, которые могли подтолкнуть нефтяные цены вверх или вниз, отмечает агентство.