Биржи Китая преимущественно снижаются после решения Центробанка КНР по повышению ставок

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник преимущественно в плюсе; китайские биржи в основном снижаются после решения Народного банка (ЦБ) Китая увеличить ставку по краткосрочным кредитам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3262,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1891,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53% - до 29001,85 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2483,61 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6037,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,47%, до 22884,76 пункта.

На прошлой неделе Народный банк Китая повысил несколько краткосрочных процентных ставок. В частности, ставка обратного РЕПО со сроками на 7 и 28 дней увеличена на 5 базисных пунктов - до 2,5% годовых и 2,8% годовых соответственно. Кроме того, регулятор повысил ставку по годовым кредитам в рамках механизма среднесрочного кредитования также на 5 базисных пунктов, до 3,25% с 3,2% годовых. Это уже третье повышение этих краткосрочных процентных ставок китайским регулятором в текущем году.

По мнению специалиста по инвестированию в ценные бумаги Insight Investment Стива Уоддингтона (Steve Waddington), которое приводит агентство Рейтер, в ближайшие месяцы в Китае будет наблюдаться умеренное замедление экономического роста. Аналитик считает, что из-за более жестких финансовых условий целевой показатель роста экономики Китая может снизиться до 6% с 6,5%.

Решение Центробанка Китая по увеличению ставок последовало за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая также в минувшую среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Федрезерв также по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

Позитивное влияние на ход азиатских торгов оказывают ожидания инвесторов решения по налоговой реформе в США. Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.