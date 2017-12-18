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Крупнейший оператор фьючерсных бирж CME начал торговлю фьючерсами на биткоин


Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 18 дек - ПРАЙМ. Крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил, что начал торговлю фьючерсами на самую популярную в мире криптовалюту биткоин.

Стартовая цена фьючерсных контрактов на январь 2018 года, торги по которым были начаты в воскресенье - 20,65 тысячи долларов. После начала торгов стоимость фьючерса немного поднялась, а затем начала снижаться и на 06.18 мск составляла 18,79 тысячи долларов.

Неделю назад были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE). В ходе дебютных торгов январские фьючерсы на криптовалюту подорожали более чем на 25%, до 18,85 тысячи долларов.

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