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Все три индекса США достигли рекорда


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Все три индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия на следующей неделе проекта налоговой реформы в США, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,58% - до 24651,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 2675,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,17%, до 6936,58 пункта.

Ранее республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали единый налоговый пакет и надеются на следующей неделе принять закон и отправить его на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Между тем, двое сенаторов-республиканцев заявили, что они не поддержат законопроект. Так, сенатор от штата Флорида Марко Рубио сообщил, что не будет голосовать за проект реформы, пока в нем не будут увеличены налоговые вычеты на детей.

"Мы зашли с этим законопроектом так далеко, что он пройдет независимо от того, нравится он вам или нет", - приводит агентство MarketWatch слова старшего аналитика Fort Pitt Capital Group Ким Форрест.

Кроме того, промпроизводство в стране в ноябре выросло на 0,2% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали несколько большее увеличение индикатора – на 0,3%.

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