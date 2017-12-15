Биткоин замедлил рост и торгуется возле отметки в $17,7 тысячи

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером замедлила рост и торговалась около отметки в 17,7 тысячи долларов, следует из данных торгов.

Как следует из данных портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.42 мск биткоин дорожал на 7,67%, до 17,87 тысячи долларов, на бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 7,82%, до 17,66 тысячи долларов, на GDAX - на 5,9%, до 17,74 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 6,95%, до 17,68 тысячи долларов.

Криптовалюта Ethereum росла в цене на 0,72%, до 686,23 доллара, днем ранее она достигала рекордного показателя в 750 долларов. Bitcoin Cash снижалась на 6,3%, до 1,7 тысячи долларов, Ripple - на 5,05%, до 77 центов, согласным данным CoinMarketCap. При этом Ripple вышел на третью строчку по капитализации, впервые обогнав Bitcoin Cash. Капитализация Ripple составляла 29,96 миллиарда долларов.

В пятницу управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что займется оценкой рынка "первичного предложения монет" (ICO), который по данным агентства Блумберг, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов США. По данным команды проекта ICONIC, которая занимается консалтингом по внедрению решений на базе блокчейна, в результате ICO-размещений проекты по всему миру заработали 6,39 миллиарда долларов по состоянию на 30 ноября текущего года. Самыми успешными среди этих проектов стали блокчейн-платформа Tezos и проект Filecoin, который позволяет зарабатывать любому участнику на хранении данных.

"Мы намерены собрать дополнительные данные о развитии этого рынка и провести более глубокое изучение этого быстро развивающегося феномена... Наши выводы помогут определить, необходимо ли регулирование в этой области", - заявил британский регулятор. В сентябре FCA говорил лишь о "рисках для инвесторов" от вложений в ICO.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж. Coindesk - медиа-ресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.