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Индекс FTSE на закрытии вырос до месячного максимума на новостях о Brexit


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в основном ростом, британский индекс FTSE 100 вырос до максимального месячного показателя на новостях о том, что лидеры 27 стран ЕС согласились перейти ко второй фазе переговоров по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,57%, до 7490,57 пункта, показав максимальный уровень закрытия с 9 ноября. Французский CAC 40 снизился на 0,15%, до 5349,3 пункта, немецкий DAX - вырос на 0,27%, до 13103,56 пункта.

Британский индекс был поддержан новостью о том, что лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран на встрече в пятницу согласились перейти ко второй фазе переговоров об отделении Великобритании от ЕС. Вторая фаза переговоров предполагает диалог о переходном периоде в отношениях страны и союзе после их "развода", а также о структуре будущего партнерства регионов.

Вместе с тем, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что считает возможным, но одновременно очень сложным достижение полного соглашения по Brexit к запланированному ранее сроку - концу марта 2019 года, так как вторая фаза переговоров будет сложнее первой.

Теперь рынки ожидают публикации в понедельник данных об инфляции в еврозоне за ноябрь. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по окончательной оценке, составила 1,5% против уровня октября в 1,4%,

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