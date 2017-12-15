S&P: Необходимо усиливать банковский надзор в РФ для раннего выявления проблем

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Необходимо усилить банковский и аудиторский надзор в России для выявления проблем финансовых учреждений на ранних этапах, считает ведущий аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Екатерина Марушкевич.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка PSBR, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Это будет уже третья санация через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после "ФК Открытие" и Бинбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"Безусловно, надо усиливать банковский надзор, чтобы ситуация с проблемами в банках выявлялась на более ранних этапах, и это поможет избежать нарастания проблем. Также стоит усиливать качество аудиторских процедур, поскольку отчетность, которую мы видели по Промсвязьбанку, как регуляторную, так и заверенную аудиторскими компаниями, не показывала существенного объема проблем, капитал банка, согласно отчетности, является положительным", - сказала РИА Новости Марушкевич.

"Наверное, (причина выявляемых проблем у ряда банков в РФ - ред.) - это совокупность проблем, экономическая ситуация в стране тоже давит на качество активов. Сделать надо многое, нужно чтобы экономическая ситуация улучшилась, тогда у нас меньше проблем будет и в экономике в целом, и в банковском секторе", - добавила она.

По словам эксперта, санация Промсвязьбанка позитивна для финансового учреждения. Отсутствие моратория на платежи обеспечит спокойствие вкладчиков и избавит от нестабильности, которая могла бы негативно сказаться на всем российском банковском секторе.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ

Марушкевич напомнила, что это третья санация, которая проходит с применением нового механизма ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. Эксперт считает, что этот механизм обеспечивает стабильность банковского сектора, позволяет избежать паники вкладчиков и стабилизировать пассивную базу банка.

"Важно, что когда Центробанк объявил о введении временной администрации, он также заявил, что все требования старших кредиторов будут удовлетворены, что моратория на платежи вводиться не будет. И это, соответственно, обеспечивает спокойность вкладчиков относительно того, что они получат свои платежи. Поскольку Промсвязьбанк достаточно большой системно значимый институт, то нестабильность в этом банке могла оказать негативное влияние на сектор в целом", - сказала Марушкевич.

Оценку по размеру "дыру" в капитале Промсвязьбанка агентство может дать лишь после завершения проверки регулятора.

"Сложно пока давать оценки по размеру "дыры" в капитале банка. Я считаю, что их правильнее будет давать после первых результатов работы временной администрации. На данный момент оценить очень сложно, поскольку все, что мы видим, - это аудированную отчетность банка, в которой "дыры" нет. Но понятно, что у Центробанка есть претензии к качеству активов. Поэтому, чтобы сделать новую оценку качества капитала, нам необходимо дождаться результатов проверки регулятора", - добавила Марушкевич.