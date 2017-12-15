Доллар растет на ожиданиях принятия на следующей неделе налоговой реформы в США

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене - трейдеры надеются на то, что на следующей неделе в США будет принят проект налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1759 доллара за евро против 1,1778 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 112,7 иены за доллар со 112,39 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,45%, до 93,91 пункта.

"Все будут следить за налоговым законопроектом в США. Возрастают надежды на то, что он будет принят на следующей неделе, если только не отложат до следующего года. Такое событие представляет собой самый большой риск", - приводит агентство Рейтер слова валютного стратега TD Securities Марка Маккормика (Mark McCormick).

Ранее на этой неделе республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали единый налоговый пакет и надеются на следующей неделе принять закон и отправить его на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Законопроект предусматривает резкое снижение налогообложения для бизнеса и снижение ставок для большинства физлиц. Однако при этом для некоторых американцев, в основном для среднего класса, налоги могут повыситься за счет устранения "лазеек" в законодательстве и снижения общей суммы налоговых вычетов.

Внимание инвесторов в пятницу также привлекли данные по промышленному производству в США. Промпроизводство в стране, по сообщению ФРС США, в ноябре в месячном выражении выросло на 0,2%, при этом эксперты ожидали роста показателя на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в ноябре составила в США 77,1%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших увидеть индикатор на уровне 77,3%.