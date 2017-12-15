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Подписание соглашения о продаже порта Салоники отложено из-за ситуации с Промсвязьбанком


Рынки / Мировая экономика

АФИНЫ, 15 дек - ПРАЙМ. Греческий Фонд приватизации имущества HRADF отложил до 21 декабря подписание соглашения о продаже 67% акций порта Салоники из-за ситуации с российским Промсвязьбанком, который выдал гарантийное письмо сделки.

"HRADF объявляет по соглашению между всеми заинтересованными сторонами, что по причинам форс-мажора в отношении Промсвязьбанка PSBR, эмитента гарантийного письма сделки, откладывает подписание соглашения о продаже 67% акций Организации порта Салоники на четверг, 21 декабря", - говорится в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости.

Как отметил фонд, причиной этого "неожиданного и непредсказуемого" переноса стало сегодняшнее решение Центробанка России о помещении Промсвязьбанка под временное управление. Подписание соглашения должно было состояться 15 декабря.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию ФКБС. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. По величине активов в 1,4 триллиона рублей, согласно данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 ноября занимал десятое место в банковской системе РФ.

Здание офиса Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в МосквеЦБ санирует Промсвязьбанк через ФКБС

Международный тендер на концессию порта до 2051 года выиграл консорциум трех компаний, предложивший за 67% акций порта Салоники 231,926 миллиона евро. В консорциум входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS (дочернее предприятие компании SGM). Компания Belterra принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввиди, в консорциуме у нее меньшая доля.

В фонде заявляют, что общая стоимость договора составляет 1,1 миллиарда евро. Она включает, помимо выплаты 231,926 миллиона евро, обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) общей стоимостью более 170 миллионов евро. В общую сумму также включены ожидаемые дивиденды, которые будут получены от HRADF на оставшиеся 7,22% акций, и инвестиции помимо обязательных.

Международный тендер был объявлен в апреле 2014 года. Среди прошедших во второй этап конкурса компаний были и Российские железные дороги, однако РЖД решили не подавать обязывающие предложения.

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