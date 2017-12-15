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Мантуров: Инвестиции в промышленные кластеры в ближайшие три года составят по 2 млрд рублей


Рынки

БРЯНСК, 15 дек - ПРАЙМ. Государство в течение ближайших трех лет продолжит вкладывать средства в развитие промышленных кластеров, в бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено по 2 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в Липецке по итогам координационного совета по вопросам развития промышленности строительных материалов.

"Мы стали поддерживать это направление несколько лет назад, с каждым годом финансирование увеличивается. И по трехлетнему бюджету в бюджете нашего ведомства заложены средства, которые обеспечивают развитие на ближайшую трехлетку. И эта сумма более 2 миллиардов по каждому году", - сказал министр.

Он отметил, что министерство рассчитывает на то, что эти меры будут востребованы. В частности Липецкая область уже подала заявку на поддержку еще двух кластеров - в сельхозмашиностроении и производстве строительных материалов, сказал Мантуров.

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