Банк России рассказал о причинах санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Кредитование компаний собственников, возможное финансирование значительной части собственных субординированных займов, а также санация Автовазбанка привели к тому, что Банк России взял Промсвязьбанк PSBR на санацию, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Банк России в пятницу объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

КРЕДИТОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

"Начиная еще с предыдущего кризиса 2008 года и завершая кризисом 2014 года, большой объем рыночных кредитов, которые были выданы независимым от банка и собственников компаниям, стал проблемой", - сказал Поздышев.

"Изначально рыночные кредиты банков стали проблемой. После чего собственники банка выбрали стратегию - проблемные предприятия или стройки заемщиков стали забираться на баланс банка или на баланс отдельной компании, которая принадлежит собственникам. Таким образом, в результате банк из рыночного банка стал превращаться в банк, который в основном финансирует предприятия и проекты собственников", - пояснил зампред ЦБ.

ЦБ санирует Промсвязьбанк через ФКБС

"Более того, для того, чтобы эти проблемные кредиты вернуть, пришлось еще дофинансировать. Если собственник забирает какую-то проблемную стройку, в которой было уже потеряно какое-то количество денег, для того, чтобы достроить и вернуть хоть часть средств, нужно дофинансировать", - отметил он.

"Таким образом, экспозиция еще увеличилась. Мы оцениваем экспозицию на бизнес собственника превышающей капитал банка. Это первый источник проблем", - добавил зампред ЦБ.

И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ

Вторым фактором, приведшим к санации Просвязьбанка, он назвал возможное финансирование субординированных займом Промсвязьбанка самим банком.

Поздышев напомнил, что общий объем субординированных инструментов Промсвязьбанка составляет 100 миллиардов рублей. Он предположил, что, возможно, некоторая часть этих инструментов финансировалась самим банком.

Третьим проблемным элементом для Промсвязьбанка, по мнению Поздышева, является санируемый им Автовазбанк (АВБ). АВБ также нуждается в докапитализации, но ее объем не превысит 15 миллиардов рублей, заявил зампред ЦБ.

Промсвязьбанк взял АВБ на санацию летом 2015 года. Банк России тогда выдал Промсвязьбанку на санацию АВБ 18,2 миллиарда рублей сроком на десять лет. По плану санации Просвязьбанк должен был приобрести контрольный пакет акций АВБ, а затем до 1 сентября 2022 года присоединить банк к себе.