FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Оперативные меры могут исправить ситуацию с падением промпроизводства в РФ


Рынки

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Спад промпроизводства в ноябре негативен, но ситуация поправима, если вовремя принять необходимые меры, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Росстат в пятницу сообщил, что промышленное производство в РФ в ноябре в годовом выражении снизилось на 3,6% после нулевого роста в октябре.

"Данные, конечно, негативные, особенно, если их воспринимать не в контексте одного месяца, а в контексте того, что замедление продолжается больше квартала, что идет замедление в целом по экономике, не только по промышленности. Но говорить о том, что мы теперь в зоне рецессии, нельзя, скорее - это замедление, которое еще не настолько радикально, чтобы не успеть на него среагировать экономическими мерами", - сказал Лисоволик РИА Новости.

Он добавил, что во втором полугодии в целом экономика РФ заметно медленнее растет, чем в первом; необходимы дополнительные факторы роста. "Внутренние драйверы, прежде всего, на стороне инвестиций... Но и они показывали определенное замедление и здесь также необходимы меры", - отметил эксперт.

По мнению Лисоволика, поддержку как экономике, так и промпроизводству может оказать Банк России, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Однако, он подчеркнул, что действий ЦБ будет недостаточно. "Это один из факторов поддержки экономического роста, другой важный фактор - наверное, будет в структурных преобразованиях, улучшении инвестиционного климата. Я думаю, также нужно рассматривать меры по фискальной части. С точки зрения фискальных расходов нужен больший крен в инвестиционную сторону", - отметил он.

В январе 2017 года рост промпроизводства в РФ составил 2,3% в годовом выражении, в феврале показатель просел на 2,7% впервые с января 2016 года, в марте рост промышленности составил 0,8%, в апреле и мае 2,3% и 5,6% соответственно. В июле промышленность замедлилась до 1,1% после чего в августе ускорилась до 1,5% в годовом выражении. В сентябре промпроизводство затормозилось до 0,9%, а в октябре показало нулевую динамику.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ