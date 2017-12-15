Оперативные меры могут исправить ситуацию с падением промпроизводства в РФ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Спад промпроизводства в ноябре негативен, но ситуация поправима, если вовремя принять необходимые меры, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Росстат в пятницу сообщил, что промышленное производство в РФ в ноябре в годовом выражении снизилось на 3,6% после нулевого роста в октябре.

"Данные, конечно, негативные, особенно, если их воспринимать не в контексте одного месяца, а в контексте того, что замедление продолжается больше квартала, что идет замедление в целом по экономике, не только по промышленности. Но говорить о том, что мы теперь в зоне рецессии, нельзя, скорее - это замедление, которое еще не настолько радикально, чтобы не успеть на него среагировать экономическими мерами", - сказал Лисоволик РИА Новости.

Он добавил, что во втором полугодии в целом экономика РФ заметно медленнее растет, чем в первом; необходимы дополнительные факторы роста. "Внутренние драйверы, прежде всего, на стороне инвестиций... Но и они показывали определенное замедление и здесь также необходимы меры", - отметил эксперт.

По мнению Лисоволика, поддержку как экономике, так и промпроизводству может оказать Банк России, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Однако, он подчеркнул, что действий ЦБ будет недостаточно. "Это один из факторов поддержки экономического роста, другой важный фактор - наверное, будет в структурных преобразованиях, улучшении инвестиционного климата. Я думаю, также нужно рассматривать меры по фискальной части. С точки зрения фискальных расходов нужен больший крен в инвестиционную сторону", - отметил он.

В январе 2017 года рост промпроизводства в РФ составил 2,3% в годовом выражении, в феврале показатель просел на 2,7% впервые с января 2016 года, в марте рост промышленности составил 0,8%, в апреле и мае 2,3% и 5,6% соответственно. В июле промышленность замедлилась до 1,1% после чего в августе ускорилась до 1,5% в годовом выражении. В сентябре промпроизводство затормозилось до 0,9%, а в октябре показало нулевую динамику.