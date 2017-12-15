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Fitch подтвердило рейтинг UniCredit на уровне "BBB" со стабильным прогнозом


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянского банка UniCredit на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне "F2" и рейтинг устойчивости на уровне "bbb". Прогноз по рейтингам стабильный.

"Рейтинги UniCredit отражают ожидания Fitch о том, что банк продолжит сокращать свои прежние просроченные кредиты в соответствии с обновленным стратегическим планом и поддерживать уровень капитализации", - пишет Fitch. Агентство также считает, что банк добился значительного прогресса в реализации своего бизнес-плана, и что он находится в благоприятных условиях для достижения поставленных целей.

Однако, по мнению Fitch, качество активов UniCredit будет оставаться на более низком уровне, чем у большинства крупных европейских банков, даже после сокращения активов, которое банк намерен осуществить к 2019 году. Кроме того, капитал банка по-прежнему отягощен объемом обесцененных кредитов, который находится на более высоком уровне по сравнению с другими европейскими банками.

К повышению рейтингов UniCredit приведет улучшение качества его активов. Понижение рейтингов может стать результатом замедления процесса сокращения активов и расходов. Кроме того, рейтинги UniCredit остаются чувствительными к операционной среде в Италии, и изменение экономической ситуации в стране также может сказаться на рейтингах банка, отмечает Fitch.

UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций ЕС, функционирующая в 17 странах. Сеть группы состоит из 7,5 тысячи отделений. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе UniCredit.

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