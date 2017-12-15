Unilever продаст бизнес по производству спредов американскому фонду KKR за 6,8 млрд евро

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever получил предложение от американского инвестиционного фонда Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) на покупку части бизнеса по производству спредов, сообщает Unilever.

Сумма сделки оценивается в 6,825 миллиарда евро.

"В апреле этого года мы изложили нашу программу реструктуризации до 2020 года с целью ускорить повышение капитализации... мы решили, что будущее спредового бизнеса отныне лежит вне нашей группы", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя Unilever Пола Полмана (Paul Polman).

Он отмечает, что в собственности KKR спредовый бизнес реализует свой потенциал, а также будет отвечать на общественные запросы. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира, в числе которых спреды и растительные масла под марками Becel/Flora и Blue Band, Rama.

По словам руководителя KKR в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Йоханнеса Хута (Johannes Huth), фонд продолжит руководствоваться стратегией поиска поставщиков, которую реализовывал Unilever, в частности, к 2019 году планируется найти нового поставщика пальмового масла.

Сделка должна быть одобрена регуляторами. Условия сделки также будут обсуждаться с сотрудниками в некоторых странах присутствия Unilever. Завершение сделки планируется на середину следующего года.