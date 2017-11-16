МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился вместе с акциями банковского сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы снизился на 0,39% - до 2143,99 пункта, индекс РТС - на 0,44%, до 1148,27 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.32 мск рос на 2 копейки – 58,78 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 69,24 рубля.

Февральский фьючерс нефти марки Brent к текущему моменту снижался на 0,14% - до 63,22 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – акции МТС MTSS(3,83%), "Полюса" (3,21%), префы "Татнефти" TATN(3,11%), акции "Акрона" AKRN(2,97%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции поднялись на 2,94%, префы – на 2,6%), акции "Энел Россия" (2,85%), "М.Видео" (2,46%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(2,4%) и акции НМТП (1,98%).

Среди лидеров по снижению – акции "Дикси" (-3,13%), "Юнипро" (-2,26%), "МРСК Центра" MRKC(-1,8%), ММК (-1,76%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции снизились на 1,47%, префы – на 1,67%), а также префы "Транснефти" (-1,49%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,31%).

АКЦИИ ПРОМСВЯЗЬБАНКА

Акции Промсвязьбанка PSBR за два дня упали на 14,27% - до 6,61 копейки. Рыночная капитализация банка за этот период снизилась чуть более чем на 12,247 миллиардов рублей – до порядка 73,595 миллиарда рублей.

В четверг акции Промсвязьбанка упали на 7,39% на новостях, что ЦБ РФ потребовал от банка доначислить резервы на сумму более 100 миллиардов рублей. Объем торгов составил почти 16,52 миллиарда рублей.

Банк России ранее в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. По величине активов в 1,4 триллиона рублей, согласно данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 ноября занимал десятое место в банковской системе РФ.

К закрытию торгов на Московской бирже акции Промсвязьбанка упали на 7,42%, префы "Возрождения" – на 1,56%, его обыкновенные акции – на 1,11%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В очередной раз "медведям" удалось увести индекс Мосбиржи под сопротивление расположенной на уровне 2150 пунктов, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". Однако с технической точки зрения это не дает им особых преимуществ – до пробоя поддержки на уровне 2100 пунктов говорить о возможности углубления коррекции не приходится, добавляет он. Если же рынок уйдет под эту отметку, то целями снижения могут стать уровни в районе 1950-2000 пунктов, подсчитал аналитик.

К концу пятидневки рублевый индикатор подошел к области среднего недельного значения в 2140 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

"Сам по себе индекс Мосбиржи держится в боковом тренде с более широкими границами значительно дольше – с 7 ноября – и шансов на выход за их пределы до конца года очень мало. Новая неделя для индикатора начнется в коридоре 2125-2155 пунктов, для индекса РТС - возле отметки в 1145 пунктов", - говорит она.